Теофимо Лопес
Василий Ломаченко
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#Теофимо Лопес #Василий Ломаченко

Теофимо Лопес стал самым молодым боксером, который получил четыре пояса чемпиона мира. Ему 23

18 октября, 08:28

Теофимо Лопес, который побил в бое за звание абсолютного чемпиона мира Василия Ломаченко, стал новым чемпионом WBA, WBO, IBF и WBC Franchise в легком весе. Лопес победил Ломаченко в 11 раундах – благодаря решению судей.

Сейчас Лопесу 23, и он стал самым молодым боксером в истории, который получил четыре пояса чемпиона мира.

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