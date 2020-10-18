Теофимо Лопес стал самым молодым боксером, который получил четыре пояса чемпиона мира. Ему 23

Теофимо Лопес, который побил в бое за звание абсолютного чемпиона мира Василия Ломаченко, стал новым чемпионом WBA, WBO, IBF и WBC Franchise в легком весе. Лопес победил Ломаченко в 11 раундах – благодаря решению судей.

Сейчас Лопесу 23, и он стал самым молодым боксером в истории, который получил четыре пояса чемпиона мира.