Теофимо Лопес
Василий Ломаченко
Теофимо Лопес стал самым молодым боксером, который получил четыре пояса чемпиона мира. Ему 23
18 октября, 08:28
Теофимо Лопес, который побил в бое за звание абсолютного чемпиона мира Василия Ломаченко, стал новым чемпионом WBA, WBO, IBF и WBC Franchise в легком весе. Лопес победил Ломаченко в 11 раундах – благодаря решению судей.
Сейчас Лопесу 23, и он стал самым молодым боксером в истории, который получил четыре пояса чемпиона мира.
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