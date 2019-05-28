В Бундеслигу вышел уникальный клуб: фанаты спасали его от банкротства, с ним празднуют Рождество, он впервые сыграет в элите

Берлинский «Унион» был создан в 1906 году сначала под именем «Олимпия». В те годы клубу удалось даже добраться до финала чемпионата Германии, но берлинские конкуренты в лице «Герты» и «Теннис-Боруссии» легко переманивали игроков, располагая лучшими финансовыми возможностями, так что успехов у «Униона» в то время почти не было.

В начале 1950-х «Унион» объединился с еще одной местной командой и сменил название, а в 1966-м был реорганизован и выступал в чемпионате ГДР как «Унион Берлин». После объединения Германии «Унион» начал вообще в третьем по силе дивизионе страны и с тех пор балансировал между второй и третьей лигами, а однажды даже упал в четвертую.