В Бундеслигу вышел уникальный клуб: фанаты спасали его от банкротства, с ним празднуют Рождество, он впервые сыграет в элите
Берлинский «Унион» был создан в 1906 году сначала под именем «Олимпия». В те годы клубу удалось даже добраться до финала чемпионата Германии, но берлинские конкуренты в лице «Герты» и «Теннис-Боруссии» легко переманивали игроков, располагая лучшими финансовыми возможностями, так что успехов у «Униона» в то время почти не было.
В начале 1950-х «Унион» объединился с еще одной местной командой и сменил название, а в 1966-м был реорганизован и выступал в чемпионате ГДР как «Унион Берлин». После объединения Германии «Унион» начал вообще в третьем по силе дивизионе страны и с тех пор балансировал между второй и третьей лигами, а однажды даже упал в четвертую.
«Унион» никогда не играл в Бундеслиге
Он не всегда выступал и во второй Бундеслиге – провел там 13 сезонов с 1991 года. Самым лучшим достижением было четвертое место пару лет назад. Обновить его удалось в нынешнем сезоне – третья строчка и одинаковое количество очков с «Падерборном», который вышел напрямую. Кстати, в последнем туре именно «Унион» мог стать вторым, если бы обыграл в гостях «Бохум», но к 83-й минуте он вообще горел 0:2, но проявил героизм и закончил 2:2. Ничьи же было мало.
В стыковых матчах достался «Штутгарт», и на выезде «Унион» отыгрался дважды, привезя домой удобную ничью 2:2, а на своем стадионе отстоял нужные 0:0, причем во втором тайме мог и выиграть, дважды попав в штангу в течение нескольких минут.
Так что сегодня исторический день для «Униона» и его болельщиков. Клуб впервые завоевал место в Бундеслиге. Потому и сразу после финального свистка на поле выбежали тысячи фанатов. Файеры, совместные фотографии, дикий масштаб празднования уникального для клуба события.
«Унион» несколько раз спасли фанаты
• В 1997 году у «Униона» были гигантские долги, что вело к неминуемому банкротству. Болельщики в количестве трех тысяч маршем прошли по Берлину и привлекли внимание компании Nike, так команда была спасена благодаря могущественному спонсору. И уж конечно фанатам.
• В 2004-м снова финансовый крах – нужно было найти полтора миллиона евро для получения лицензии. На станциях переливания крови фанаты организовали марафон доноров «Кровь за «Унион». Всю сумму набрать не удалось, но клуб все равно спасли.
• Построенный еще в 1920 году стадион дважды реконструировался, а в 2009-м его усовершенствование потребовалось в третий раз. Целый год несколько тысяч • человек ремонтировали его абсолютно бесплатно.
• На ЧМ-2014 на стадион «Униона» фанаты принесли с собой диваны и кресла, чтобы вместе смотреть матчи. Где еще такое увидишь?
• С 2003 года «Унион» празднует Рождество вместе с болельщиками на стадионе – игроки, персонал, фанаты зажигают свечи и поют. Говорят, ради таких событий в Берлин даже специально приезжают туристы, поскольку смотрится эта картина очень мило и красиво.
«Униона» не было в Бундеслиге, но он засветился в еврокубках
В 2001 году клуб сенсационно добрался до финала Кубка Германии, по пути к которому в том числе выбил «Бохум» и менхенгладбахскую «Боруссию». Решающий матч был проигран 0:2 «Шальке», который обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Так что «Унион» заявился в Кубок УЕФА.
В первом раунде немцы прошли финскую «Хаку» (3:0, 1:1), но в следующем не смогли ни разу забить болгарскому «Литексу» (0:2, 0:0) и вылетели.
Через «Унион» прошли победитель ЛЧ и призер ЧМ
За всю историю в клубе играло несколько известных игроков, но стоит выделить четверых из них:
- Йорг Хайнрих – известный полузащитник дортмундской «Боруссии», с которой выигрывал Бундеслигу и Лигу чемпионов.
- Марко Ремер – стал вместе со сборной Германии финалистом ЧМ-2002.
- Роберт Хут – дважды выигрывал с «Челси» чемпионат Англии.
- Сергей Барбарез – в cезоне-2000/01 забил 22 гола за «Гамбург», поделив первое место в списке бомбардиров с Эббе Сандом.
12 раз отличился швед Себастьян Андерссон, который здорово пользуется своими габаритами (190 см). Четверть мячей он забил головой, а еще занял второе место по выигранным верховым единоборствам в лиге – в среднем он выигрывает их почти по восемь раз за матч.
Еще один заметный игрок – австриец Кристофер Триммель, на его счету пять голевых передач и второе место во второй Бундеслиге по ключевым передачам.
И снова о фанатах
Считается, что почти 100 лет за «Унион» болеет рабочий класс – как раз с тех самых 20-х годов прошлого века, когда берлинские конкуренты стали выманивать игроков. Сейчас 22-тысячный стадион «Униона» регулярно заполняется, а фанаты стали значительной частью клуба после своих акций по спасению и из-за громкой неистовой поддержки.
У этих людей сегодня лучший день в жизни. Это прекрасно.
«Унион» редко пропускает и отлично играет головой
Два матча подряд по 2:2 (с «Бохумом» и «Штутгартом») – нетипичная история для «Униона», он и проигрывал реже всех во второй Бундеслиге (всего пять матчей), и пропустил гораздо меньше всех (33 мяча, тогда как ближе всех к этому показателю «Гамбург» с 42 голами).
«Унион» – очень высокорослая команда, у нее сразу 17 игроков обладают ростом 180 см и выше. Неудивительно, что этот клуб – лучший в своей лиге по верховым единоборствам.
Он же и самый фолящий. Вообще стиль «Униона» – это контратаки, стандартные положения и дальние удары. Он нечасто владеет мячом (12-е место в лиге) и не слишком точен в передачах (14), но зато очень хорош в защите, да и забил не так уж мало – 54 мяча (больше только у пяти команд).
В то же время у «Униона» серьезный показатель ничьих – 15. По сути, с их помощью они и выбрались в элиту, дважды сыграв вничью со «Штутгартом». Такой исход был зафиксирован даже в кубковой битве с «Боруссией» в основное время (2:2), проиграл тогда «Унион» из-за гола Ройса лишь на последней минуте овертайма.
Там играет брат Крооса
28-летний Феликс Кроос – тоже центральный полузащитник, как и его знаменитый брат из мадридского «Реала». Феликс еще и забил первый гол «Униона» в нынешнем сезоне.
Ну как, похож?