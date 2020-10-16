Виктор Мозес
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Денис Глушаков
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#Виктор Мозес #РПЛ #Спартак #Химки #Денис Глушаков #Гус Тиль

Мозес взял в «Спартаке» восьмой номер. Под ним играли Глушаков и Тиль

16 октября, 21:00

Виктор Мозес уже прилетел в Москву. «Спартак» показал детали его презентации:

Мозес переходит в «Спартак» по арендному соглашению. Туда включена возможность полноценного выкупа контракта.

Денис Глушаков играл под восьмым номером с 2014 по 2019 год. Дальше в «Спартак» перешел Гус Тиль. Сейчас Глушаков – игрок «Химок», а Тиль ушел в аренду в «Фрайбург».

Следующий матч в чемпионате «Спартак» сыграет с «Химками».

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