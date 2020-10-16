Алина Загитова
Татьяна Навка
В декабре Загитова опять выступит в шоу Навки
16 октября, 17:25
Татьяна Навка написала в инстаграме: «Дорогие друзья, отвечаем на самый популярный вопрос: да, Алина Загитова будет принимать участие в шоу в этом году. Уверены, что многие из вас очень обрадуются этой новости! Ждем вас на наших сказках!»
- В прошлом году Загитова уже выступала в шоу Навки «Спящая красавица».
- Дата премьеры в 2020 году – 30 декабря. Выступление состоится на арене «Мегаспорт».
- Загитова не участвует в Кубке России по фигурному катанию, но официально не объявляла о завершении карьеры.
- На «Первом канале» Загитова ведет шоу «Ледниковый период» вместе с бывшим фигуристом Алексеем Ягудиным.
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