Алина Загитова
Татьяна Навка
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#Алина Загитова #Татьяна Навка

В декабре Загитова опять выступит в шоу Навки

16 октября, 17:25

Татьяна Навка написала в инстаграме: «Дорогие друзья, отвечаем на самый популярный вопрос: да, Алина Загитова будет принимать участие в шоу в этом году. Уверены, что многие из вас очень обрадуются этой новости! Ждем вас на наших сказках!»

  • В прошлом году Загитова уже выступала в шоу Навки «Спящая красавица».
  • Дата премьеры в 2020 году – 30 декабря. Выступление состоится на арене «Мегаспорт».
  • Загитова не участвует в Кубке России по фигурному катанию, но официально не объявляла о завершении карьеры.
  • На «Первом канале» Загитова ведет шоу «Ледниковый период» вместе с бывшим фигуристом Алексеем Ягудиным.
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