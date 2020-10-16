В декабре Загитова опять выступит в шоу Навки

Татьяна Навка написала в инстаграме: «Дорогие друзья, отвечаем на самый популярный вопрос: да, Алина Загитова будет принимать участие в шоу в этом году. Уверены, что многие из вас очень обрадуются этой новости! Ждем вас на наших сказках!»