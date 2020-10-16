Борис Ротенберг
РПЛ
Локомотив
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#Борис Ротенберг #РПЛ #Локомотив

«Локомотив» включил Ротенберга в заявку на сезон РПЛ

16 октября, 16:28

Борис Ротенберг попал в заявку на РПЛ 16 октября. Transfermarkt пишет, что его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

Ротенбергу 34 года. Он принадлежит «Локомотиву» с лета 2016-го, когда перешел из «Динамо». Сейчас Ротенберг восстанавливается после травмы.

Последний матч за «Локомотив» Ротенберг провел еще в декабре 2018 года. Всего он сыграл за «Локомотив» 10 матчей в РПЛ.

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