«Локомотив» включил Ротенберга в заявку на сезон РПЛ

Борис Ротенберг попал в заявку на РПЛ 16 октября. Transfermarkt пишет, что его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.

Ротенбергу 34 года. Он принадлежит «Локомотиву» с лета 2016-го, когда перешел из «Динамо». Сейчас Ротенберг восстанавливается после травмы.

Последний матч за «Локомотив» Ротенберг провел еще в декабре 2018 года. Всего он сыграл за «Локомотив» 10 матчей в РПЛ.