Андрей Тихонов – новый главный тренер «Астаны». Он получил назначение в день рождения

Андрей Тихонов приезжал в клуб в 2009 году, но в качестве игрока. Тогда он провел 25 матчей и забил 12 голов. Тихонов стал лучшим игроком сезона в чемпионате Казахстана.

Теперь он приходит в «Астану» уже на роль тренера. Его последним местом работы были «Крылья Советов». Из этого клуба Тихонов ушел еще в октябре 2018-го.

16 октября Тихонову исполнилось 50 лет. «Астана» объявила о его назначении в день рождения.