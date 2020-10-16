Андрей Тихонов
чемпионат Казахстана
Крылья Советов
Астана
Андрей Тихонов – новый главный тренер «Астаны». Он получил назначение в день рождения
16 октября, 11:26
Андрей Тихонов приезжал в клуб в 2009 году, но в качестве игрока. Тогда он провел 25 матчей и забил 12 голов. Тихонов стал лучшим игроком сезона в чемпионате Казахстана.
Теперь он приходит в «Астану» уже на роль тренера. Его последним местом работы были «Крылья Советов». Из этого клуба Тихонов ушел еще в октябре 2018-го.
16 октября Тихонову исполнилось 50 лет. «Астана» объявила о его назначении в день рождения.
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