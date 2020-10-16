«Ростов» купил двух игроков из чемпионата Швеции

18-летний Армин Гигович перешел из «Хельсинборга». Он подписал контракт на пять лет.

21-летний Понтус Альмквист куплен у «Норчепинга». И тоже на пятилетний контракт.

Оба футболиста играют за молодежную сборную Швеции. Это полузащитники.

Transfermarkt пишет, что «Ростов» заплатил за Альмквиста 3,75 миллиона евро, а за Гиговича – 1,5. Это самые дорогие летние трансферы клуба.