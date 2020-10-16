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«Ростов» купил двух игроков из чемпионата Швеции
16 октября, 10:57
- 18-летний Армин Гигович перешел из «Хельсинборга». Он подписал контракт на пять лет.
- 21-летний Понтус Альмквист куплен у «Норчепинга». И тоже на пятилетний контракт.
Оба футболиста играют за молодежную сборную Швеции. Это полузащитники.
Transfermarkt пишет, что «Ростов» заплатил за Альмквиста 3,75 миллиона евро, а за Гиговича – 1,5. Это самые дорогие летние трансферы клуба.
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