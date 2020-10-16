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#Ростов #Футбол #РПЛ #Армин Гигович #Норчепинг #Понтус Альмквист #Хельсинборг

«Ростов» купил двух игроков из чемпионата Швеции

16 октября, 10:57

Оба футболиста играют за молодежную сборную Швеции. Это полузащитники.

Transfermarkt пишет, что «Ростов» заплатил за Альмквиста 3,75 миллиона евро, а за Гиговича – 1,5. Это самые дорогие летние трансферы клуба.

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#Хельсинборг