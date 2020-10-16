Дадонов подписал трехлетний контракт с «Оттавой»

Общая зарплата Евгения Дадонова по трехлетнему контракту в «Оттаве» – 15 миллионов долларов.

До этого единственным клубом из НХЛ в карьере Дадонова была «Флорида». В КХЛ он играл за «Донбасс» и СКА. Дадонову 31 год. Он дважды выигрывал Кубок Гагарина и стал чемпионом мира в 2014-м.

В прошлом сезоне Дадонов сыграл за «Флориду» 69 матчей, забил 25 голов и сделал 22 ассиста. «Оттава» тогда же набрала 62 очка – это предпоследний показатель из всех клубов НХЛ.