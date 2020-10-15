Виктор Мозес
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Спартак
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#Виктор Мозес #РПЛ #Спартак

Виктор Мозес – игрок «Спартака»

15 октября, 21:29

«Спартак» официально представил Виктора Мозеса. Условие сделки: аренда на сезон с возможным правом выкупа.

Что нужно знать о Мозесе:

  • Сейчас ему 29 лет. 12 декабря исполнится 30.
  • Для Мозеса «Спартак» – девятый клуб. До этого он играл в Англии, Турции и Италии.
  • Мозес = победитель Лиги Европы, чемпион Англии и обладатель Кубка Англии.
  • Вместе с Нигерией он выигрывал Кубок африканских наций в 2013 году.
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