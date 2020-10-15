Виктор Мозес
РПЛ
Спартак
Виктор Мозес – игрок «Спартака»
15 октября, 21:29
«Спартак» официально представил Виктора Мозеса. Условие сделки: аренда на сезон с возможным правом выкупа.
Что нужно знать о Мозесе:
- Сейчас ему 29 лет. 12 декабря исполнится 30.
- Для Мозеса «Спартак» – девятый клуб. До этого он играл в Англии, Турции и Италии.
- Мозес = победитель Лиги Европы, чемпион Англии и обладатель Кубка Англии.
- Вместе с Нигерией он выигрывал Кубок африканских наций в 2013 году.
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