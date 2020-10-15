Защитнику «Локомотива» запретили заниматься спортом на несколько месяцев из-за проблем с сосудами

В последний раз 22-летний Михаил Лысов выходил в составе «Локомотива» в матче РПЛ – 26 августа в игре с «Ахматом». До этого – в июле прошлого года. Трансфермаркт фиксирует две травмы в прошлом сезоне РПЛ, из-за которых он в сумме пролечился 186 дней.

Сейчас – новая проблема. В конце сентября у Лысова обнаружили проблемы с сосудами. Из-за них он не будет заниматься спортом несколько месяцев.