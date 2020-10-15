У Малкома третья травма за год в «Зените»

2 августа 2019-го Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40 млн евро. С тех пор сыграл 26 матчей, забил пять голов, выиграл Кубок и Суперкубок России и стал чемпионом.

Картину смазывают только травмы: