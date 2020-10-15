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У Малкома третья травма за год в «Зените»
15 октября, 17:54
2 августа 2019-го Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40 млн евро. С тех пор сыграл 26 матчей, забил пять голов, выиграл Кубок и Суперкубок России и стал чемпионом.
Картину смазывают только травмы:
- 15 августа 2019-го – повреждение бедра. Лечился 130 дней, пропустил 22 матча «Зенита».
- 26 сентября – ушиб бедра. Минус одна игра.
- 15 октября – еще одно повреждение. «Зенит» не оценивает его серьезность. Но Сергей Семак уже сказал, что Малком не занимается в общей группе.
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