«Две недели не было горячей воды, отключили слив в туалете». Белорусская баскетболистка – о содержании в изоляторе
30 сентября белорусскую баскетболистку Елену Левченко арестовали в аэропорту прямо перед вылетом на плановое лечение. Причина – критика в адрес власти.
Левченко сразу же отправили в изолятор на Окрестина, где она ждала суда. 15 октября ее освободили из-под стражи и вынесли приговор: за участие в несанкционированном массовом мероприятии ее оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей).
Позже Левченко рассказала об условиях содержания в изоляторе:
«В изоляторе ставят под угрозу состояние моего здоровья. На протяжении последних 13 суток я сплю не на матрасе, который изъяли, а на холодных металлических балках. Также было изъято постельное белье.
Две недели не было горячей воды. На протяжении всего этого времени не водили нас в душ. Также две недели отключили слив в туалете – это рассадник бактерий и микробов. Последний раз нас водили гулять пять дней назад. Вся эта антисанитария привела к тому, что у меня появились вши. Обострились мои старые заболевания – позвоночные грыжи».