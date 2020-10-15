«Две недели не было горячей воды, отключили слив в туалете». Белорусская баскетболистка – о содержании в изоляторе

30 сентября белорусскую баскетболистку Елену Левченко арестовали в аэропорту прямо перед вылетом на плановое лечение. Причина – критика в адрес власти.

Левченко сразу же отправили в изолятор на Окрестина, где она ждала суда. 15 октября ее освободили из-под стражи и вынесли приговор: за участие в несанкционированном массовом мероприятии ее оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей).

Позже Левченко рассказала об условиях содержания в изоляторе: