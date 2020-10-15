Евгения Медведева
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#Евгения Медведева

У Евгении Медведевой защемление нерва позвоночника

15 октября, 13:58

8 октября стало известно, что Евгения Медведева пропустит второй этап Кубка России и будет госпитализирована из-за проблем со спиной.

Сейчас «ТАСС», ссылаясь на два источника, не связанные друг с другом, говорит:

  • У Медведевой защемление нерва позвоночника.
  • Пока что проблему решают без вмешательства хирургов.
  • Медведева занимается ЛФК, плавает в бассейне, делает физиотерапию, закачивает спину.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Текст о травмах Медведевой:
Медведева постоянно говорит о проблемах со спиной. Все так серьезно? Что именно у нее болит?
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