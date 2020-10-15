Евгения Медведева
У Евгении Медведевой защемление нерва позвоночника
15 октября, 13:58
8 октября стало известно, что Евгения Медведева пропустит второй этап Кубка России и будет госпитализирована из-за проблем со спиной.
Сейчас «ТАСС», ссылаясь на два источника, не связанные друг с другом, говорит:
- У Медведевой защемление нерва позвоночника.
- Пока что проблему решают без вмешательства хирургов.
- Медведева занимается ЛФК, плавает в бассейне, делает физиотерапию, закачивает спину.
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