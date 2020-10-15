Юрий Жирков
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Сергей Игнашевич
Василий Березуцкий
Виктор Онопко
Россия
Венгрия
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#Юрий Жирков #Россия #Лига наций #Игорь Акинфеев #Василий Березуцкий #Венгрия #Виктор Онопко #Сергей Игнашевич

Жирков – второй в списке самых возрастных футболистов сборной России

15 октября, 09:57

Персональная статистика Юрия Жиркова в матче России и Венгрии:

  • Стал вторым в списке самых возрастных игроков в истории сборной, сыграв матч в 37 лет и 55 дней. Рекорд принадлежит Сергею Игнашевичу – 38 лет и 359 дней.
  • Для него это 97-й матч в составе сборной. По этому показателю Жирков занимает пятое место после Василия Березуцкого (101), Виктора Онопко (109), Игоря Акинфеева (111) и Сергея Игнашевича (127).
Матч завершен
Россия
0:0
Матч завершен
Венгрия
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У России очень возрастной состав. В игре с венграми – в старте семь человек 31+
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