Россия впервые за два года сыграла три подряд матча без побед

Россия – Венгрия 0:0 в четвертом туре Лиги наций. До этого наша команда сыграла 1:1 с Турцией и проиграла в товарищеском матче Швеции 1:2.

Последний раз сборная России не выигрывала три матча подряд в основное время на ЧМ-2018 (Уругвай – 0:3, Испания – 1:1, Хорватия – 1:1 в основное, 2:2 – в овертайме).

Если брать матчи без овертаймов, то весной 2018-го у России была серия в семь матчей без побед. Она началась в 2017-м, все игры были контрольными.