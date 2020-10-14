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#Россия #Лига наций #Венгрия

Россия прервала серию из 14 голевых матчей подряд

14 октября, 23:44

Сборная России не забила Венгрии в четвертом матче Лиги наций – 0:0. 

  • 14 игр России до этого прошли с забитыми мячами. Серия длилась с начала 2019 года. 
  • За это время сборная забила 40 голов.
  • Соперники с тех пор – Бельгия, Шотландия, Казахстан, Кипр, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Турция и Швеция. 
  • Последний матч без голов до этого – 20 ноября 2018-го, тогда в последнем матче Лиги наций-2018/19 Россия проиграла Швеции 0:2.
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Россия
0:0
Матч завершен
Венгрия
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