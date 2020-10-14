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Венгрия
Россия прервала серию из 14 голевых матчей подряд
14 октября, 23:44
Сборная России не забила Венгрии в четвертом матче Лиги наций – 0:0.
- 14 игр России до этого прошли с забитыми мячами. Серия длилась с начала 2019 года.
- За это время сборная забила 40 голов.
- Соперники с тех пор – Бельгия, Шотландия, Казахстан, Кипр, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Турция и Швеция.
- Последний матч без голов до этого – 20 ноября 2018-го, тогда в последнем матче Лиги наций-2018/19 Россия проиграла Швеции 0:2.
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