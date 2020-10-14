Серия А
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«Наполи» получил техническое поражение за неявку на игру с «Ювентусом» и еще лишился балла в таблице
14 октября, 22:45
Матч третьего тура Серии А «Ювентус» – «Наполи» не состоялся.
- «Наполи» не прибыл на игру, так как неаполитанская служба здравоохранения заблокировала выезд команды в Турин из-за коронавируса в команде.
- Серия А заявила, что оснований для переноса игры нет. С «Наполи» снято очко и присуждено поражение 0:3 от «Ювентуса».
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