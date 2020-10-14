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Судья Турбин не получит назначение на ближайшие туры РПЛ. Потому что плохо отработал матч «Сочи» – «Ростов»
14 октября, 16:20
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании для Евгения Турбина: «Турбин не получит назначений на ближайшие туры РПЛ. У него была неудовлетворительная оценка после матча «Сочи» – «Ростов», поэтому ближайшие игры он будет работать в ФНЛ».
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