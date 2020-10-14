Майя Рудик
виндсерфинг
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#Майя Рудик #виндсерфинг

Серфингистка Рудик признана потерпевшей по делу о загрязнении на Камчатке

14 октября, 16:10

Член сборной России по серфингу Майя Рудик пострадала во время тренировки. Позже у нее диагностировали химический ожог роговицы. Рудик рассказывала в инстаграме, что улетела в Москву на дополнительное обследование.

РБК пишет, что она признана потерпевшей по уголовному делу. В материале есть ссылка на ее юристов, которые и сообщили детали диагноза.

  • СКР России 7 октября возбудил уголовное дело по загрязнению на Камчатке.
  • В акватории Авачинского залива массово гибли морские животные.
  • Тренировавшиеся там серферы еще за месяц до этого жаловались на боль в глазах и першение в горле.
  • Вице-президент РАН Андрей Адрианов считает, что к загрязнению и гибели животных привело цветение водорослей.
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