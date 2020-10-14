Серфингистка Рудик признана потерпевшей по делу о загрязнении на Камчатке

Член сборной России по серфингу Майя Рудик пострадала во время тренировки. Позже у нее диагностировали химический ожог роговицы. Рудик рассказывала в инстаграме, что улетела в Москву на дополнительное обследование.

РБК пишет, что она признана потерпевшей по уголовному делу. В материале есть ссылка на ее юристов, которые и сообщили детали диагноза.