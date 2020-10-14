Лионель Месси
ЧМ-2022
Лаутаро Мартинес
Хоакин Корреа
Аргентина
Боливия
Впервые с 2016 года в отборе на ЧМ за сборную Аргентины забил не Месси
14 октября, 10:45
- В ноябре 2016-го Ди Мария и Пратто отличились в игре за сборную. Дальше забивал только Лионель Месси.
- Серия длилась семь матчей, в которых у Месси набралось пять голов. Еще в одном случае был автогол соперников.
- Все прервалось в игре Боливии и Аргентины (1:2). За Аргентину в этом матче забили Лаутаро Мартинес и Хоакин Корреа.
- Лионель Месси тоже отыграл полный матч, но ничем не отметился. До этого он забивал в первой игре отбора на ЧМ-2022, где Аргентина обыграла Эквадор (1:0).
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