Лига наций
Германия
Швейцария
В 8 матчах Лиги наций немцы победили лишь однажды
13 октября, 23:39
Очень результативная игра в Кельне.
- В группе Лиги наций у Испании семь очков, у Украины и Германии – по шесть, у Швейцарии – два.
- Германия сыграла восьмой матч в Лиге наций за оба розыгрыша турнира. Побеждала она только Украину, сыграла две ничьи со Швейцарией, по одной – с Испанией, Францией и Голландией. Также французам и голландцам по разу уступила.
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