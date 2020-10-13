Лига наций
Германия
Швейцария
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#Лига наций #Германия #Швейцария

В 8 матчах Лиги наций немцы победили лишь однажды

13 октября, 23:39

Очень результативная игра в Кельне.

Матч завершен
Германия
Вернер 28
Хаверц 55
Гнабри 60
3:3
Матч завершен
Швейцария
Гавранович 5
Фройлер 26
Гавранович 57
  • В группе Лиги наций у Испании семь очков, у Украины и Германии – по шесть, у Швейцарии – два.
  • Германия сыграла восьмой матч в Лиге наций за оба розыгрыша турнира. Побеждала она только Украину, сыграла две ничьи со Швейцарией, по одной – с Испанией, Францией и Голландией. Также французам и голландцам по разу уступила.
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