Патрик Марло
НХЛ
Сан-Хосе
Марло перешел в «Сан-Хосе». Ему осталось 45 матчей до абсолютного рекорда НХЛ
13 октября, 23:17
Двукратный олимпийский чемпион Патрик Марло всю карьеру выступал за «Сан-Хосе» кроме перерывов на «Торонто» и «Питтсбург».
Он вернулся в «Сан-Хосе». Месяц назад ему исполнился 41 год.
Марло с 1723 матчами в НХЛ идет пятым в списке рекордсменов. Возглавляет его с 1767 играми Горди Хоу. Чтобы установить рекорд – надо сыграть 45 матчей.
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