Патрик Марло
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#Патрик Марло #НХЛ #Сан-Хосе

Марло перешел в «Сан-Хосе». Ему осталось 45 матчей до абсолютного рекорда НХЛ

13 октября, 23:17

Двукратный олимпийский чемпион Патрик Марло всю карьеру выступал за «Сан-Хосе» кроме перерывов на «Торонто» и «Питтсбург».

Он вернулся в «Сан-Хосе». Месяц назад ему исполнился 41 год.

Марло с 1723 матчами в НХЛ идет пятым в списке рекордсменов. Возглавляет его с 1767 играми Горди Хоу. Чтобы установить рекорд – надо сыграть 45 матчей.

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