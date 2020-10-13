Марло перешел в «Сан-Хосе». Ему осталось 45 матчей до абсолютного рекорда НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Патрик Марло всю карьеру выступал за «Сан-Хосе» кроме перерывов на «Торонто» и «Питтсбург».

Он вернулся в «Сан-Хосе». Месяц назад ему исполнился 41 год.

Марло с 1723 матчами в НХЛ идет пятым в списке рекордсменов. Возглавляет его с 1767 играми Горди Хоу. Чтобы установить рекорд – надо сыграть 45 матчей.