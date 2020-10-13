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#РПЛ #Зенит #Спартак #Динамо

РПЛ опубликовала календарь до конца года. Последний матч – 18 декабря

13 октября, 23:14

Доступно расписание матчей РПЛ с ноября по декабрь.

Главное:

  • Дерби «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 21 ноября.
  • У «Зенита» два подряд домашних тура с «Динамо» – 12 декабря (в субботу) и со «Спартаком» – 16 декабря (в среду).
  • Еще один топ-матч «Краснодар» – «Локомотив» намечен на 13 декабря (воскресенье).
  • Последний тур (19-й по счету) в 2020 году растянут на три дня – с 16 по 18 декабря.
  • После матча «Тамбов» – «Урал» 18 декабря РПЛ уйдет на паузу.
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