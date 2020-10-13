Россия U21
Россия U21 первой вышла на чемпионат Европы
13 октября, 18:50
В последнем матче квалификации молодежная сборная России U-21 выиграла 4:1 у Латвии. Забивали Чалов, Маслов, Лесовой и Ломовицкий. Она вышла на Евро-2021.
- Россия досрочно финишировала первой в группе с 23 очками после десяти матчей. Соперники еще будут доигрывать турнир.
- Она попала туда раньше всех, не считая хозяев Венгрии и Словакии.
- Россия сыграет на Евро-2021 весной на групповом этапе. И летом – если выйдет в плей-офф (турнир разделен на два этапа).
- Последний раз наша сборная играла на Евро U21 в 2013 году – тогда проиграла все три матча.
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