Россия U21 первой вышла на чемпионат Европы

В последнем матче квалификации молодежная сборная России U-21 выиграла 4:1 у Латвии. Забивали Чалов, Маслов, Лесовой и Ломовицкий. Она вышла на Евро-2021.

Россия досрочно финишировала первой в группе с 23 очками после десяти матчей. Соперники еще будут доигрывать турнир.

Она попала туда раньше всех , не считая хозяев Венгрии и Словакии.

, не считая хозяев Венгрии и Словакии. Россия сыграет на Евро-2021 весной на групповом этапе. И летом – если выйдет в плей-офф (турнир разделен на два этапа).

Последний раз наша сборная играла на Евро U21 в 2013 году – тогда проиграла все три матча.