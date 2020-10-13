ХК Сочи
Александр Андриевский
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#ХК Сочи #Александр Андриевский

Тренер Андриевский покинул ХК «Сочи». Последний матч клуб проиграл 2:7

13 октября, 17:50

«Сочи» официально сообщил об отставке Александра Андриевского. И.о. – Егор Башкатов.

  • Андриевский работал в «Сочи» с прошлого октября – клуб занял 10-е место в таблице Западной конференции прошлого сезона КХЛ.
  • В этом сезоне «Сочи» также идет десятым – на предпоследнем месте с девятью очками после 13 матчей.
  • Последний матч состоялся 12 октября, в нем «Сочи» проиграл дома «Авангарду» 2:7.
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