ХК Сочи
Александр Андриевский
Тренер Андриевский покинул ХК «Сочи». Последний матч клуб проиграл 2:7
13 октября, 17:50
«Сочи» официально сообщил об отставке Александра Андриевского. И.о. – Егор Башкатов.
- Андриевский работал в «Сочи» с прошлого октября – клуб занял 10-е место в таблице Западной конференции прошлого сезона КХЛ.
- В этом сезоне «Сочи» также идет десятым – на предпоследнем месте с девятью очками после 13 матчей.
- Последний матч состоялся 12 октября, в нем «Сочи» проиграл дома «Авангарду» 2:7.
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