Криштиану Роналду
Лига наций
коронавирус
Португалия
Роналду заболел коронавирусом и не сыграет с Швецией
13 октября, 17:29
Тест на коронавирус у Криштиану Роналду дал положительный результат, сообщила сборная Португалии.
Роналду чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Он изолирован.
- У всех остальных игроков команды – отрицательные тесты.
- Португалия сыграет 14 октября в матче Лиги наций с командой Швеции без Роналду.
- Три ближайших матча «Ювентуса» – с «Кротоне», «Вероной» и киевским «Динамо».
- Далее состоится игра против «Барселоны» – через 15 дней.
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