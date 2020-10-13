Криштиану Роналду
Лига наций
коронавирус
Португалия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Криштиану Роналду #коронавирус #Лига наций #Португалия

Роналду заболел коронавирусом и не сыграет с Швецией

13 октября, 17:29

Тест на коронавирус у Криштиану Роналду дал положительный результат, сообщила сборная Португалии.

Роналду чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Он изолирован.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Он легко справится
Удары головой – суперсила Роналду. Прыгает выше баскетболистов и за тренировку поднимает вес с 16 автомобилей
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Криштиану Роналду
#коронавирус
#Лига наций
#Португалия