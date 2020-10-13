Шарапова вошла в список богатейших женщин США, которые заработали деньги сами. Также в рейтинге – Рианна, Ким Кардашьян, Опра Уинфри
Рейтинг составила американская редакция журнала Forbes. Главное условие – женщины в этом рейтинге должны получить состояние не как часть имущества в браке, а за самостоятельную деятельность. Всего в рейтинге 97 позиций (некоторые делят несколько женщин). Все они гражданки США и/или собрали состояние на территории США. Возраст – от 23 (модель и блогер Кайли Дженнер) до 94 (специалист биологии и фармакологии).
Теннисистка Мария Шарапова на 87 месте с активами на 200 млн долларов. Forbes пишет, что она заработала 39 млн долларов на призовых, но на 300 млн больше в бизнесе. Ее основное дело – собственный бренд сладостей Sugarpova, а также инвестиции: например, бренд солнцезащитных кремов Sugargoop.
Рядом с Шараповой в рейтинге с той же суммой: актриса Рис Уизерспун, фармаколог Сусанна Грей и один из боссов Apple Анжела Ахетс.
Спорта почти нет. Кроме Шараповой в рейтинг вошли только Серена Уильямс (225 млн) и владелица сноуборд-бренда Донна Карпентер (530 млн).
В лидерах рейтинга:
- Соосновательница производителя кровельных материалов ABC Supply Диана Хендрикс – 8 млрд долларов.
- Основательница компании по разработке программного обеспечения для медицинских организаций Epic Systems Джуди Фолкнер – 5,5 млрд.
- Гендиректор eBay и Hewlett-Packard Миг Уитмен – 5 млрд.
Из знаменитых имен в топ-50 есть Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Рианна.
- Шарапова живет в США с 1995 года, куда переехала в детстве вместе с семьей для обучения в теннисной академии.
- В феврале-2020 она объявила о завершении карьеры.