Лионель Месси
Серхио Агуэро
Агуэро в штуку назвал Месси нытиком и рассказал о нем пару историй
13 октября, 15:22
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро живет в одном номере с Лионелем Месси на матчах сборной Аргентины.
Он пошутил, что они – как старая супружеская пара.
«Месси – ужасный нытик. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а наутро он вечно жалуется.
Возвращаемся в отель в 19:30 и ужинаем в 21:00. Есть время. Но он сразу идет в душ, а потом готов идти вниз. А я ковыряюсь в смартфоне. Потом он начинает: «У нас ужин в девять, осталось полчаса». Я продолжаю сидеть в смартфоне, и он: «Осталось 10 минут, мы вечно опаздываем. Мы тут уже час!»
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