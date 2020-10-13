Агуэро в штуку назвал Месси нытиком и рассказал о нем пару историй

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро живет в одном номере с Лионелем Месси на матчах сборной Аргентины.

Он пошутил, что они – как старая супружеская пара.

«Месси – ужасный нытик. Я всегда засыпаю с включенным телевизором, а наутро он вечно жалуется.

Возвращаемся в отель в 19:30 и ужинаем в 21:00. Есть время. Но он сразу идет в душ, а потом готов идти вниз. А я ковыряюсь в смартфоне. Потом он начинает: «У нас ужин в девять, осталось полчаса». Я продолжаю сидеть в смартфоне, и он: «Осталось 10 минут, мы вечно опаздываем. Мы тут уже час!»