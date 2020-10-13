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#Евролига #коронавирус #Зенит (б)

Евролига отменила два матча «Зенита» из-за коронавируса

13 октября, 10:37

Матчи «Баскония» – «Зенит» и «Валенсия» – «Зенит» в Евролиге отменены. Они должны были состояться 13 и 15 октября.

  • «Зенит» не набрал и восьми игроков для заявки на матчи. В команде есть заболевшие коронавирусом.
  • Ждут ли «Зенит» какие-либо санкции – пока неизвестно.

Клуб стартовал с двух побед над фаворитами турнира – «Анадолу Эфесом» и «Барселоной».

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