Евролига отменила два матча «Зенита» из-за коронавируса

Матчи «Баскония» – «Зенит» и «Валенсия» – «Зенит» в Евролиге отменены. Они должны были состояться 13 и 15 октября.

«Зенит» не набрал и восьми игроков для заявки на матчи. В команде есть заболевшие коронавирусом.

Ждут ли «Зенит» какие-либо санкции – пока неизвестно.

Клуб стартовал с двух побед над фаворитами турнира – «Анадолу Эфесом» и «Барселоной».