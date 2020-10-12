Лос-Анджелес Лейкерс
НБА
«Лейкерс» забыли своего игрока на арене. Он написал об этом в инстаграм одноклубнику
12 октября, 17:38
«Лос-Анджелес Лейкерс» стали чемпионами НБА, выиграв финальную серию у «Майами» 4-2.
Отпраздновав победу, игроки уехали на автобусе без Куинна Кука.
Кук написал в инстаграм Джей Ар Смиту, который вел прямую трансляцию. «Вернитесь обратно. Развернитесь», – писал ему Кук.
Кук сыграл пять матчей в плей-офф, в последней игре вышел на полторы минуты.
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