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«Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей, но стадион закрыт не будет
12 октября, 16:59
Что произошло:
- На матче «Спартак» – «Зенит», где присутствовало более 20 700 фанатов, были выявлены грубые нарушения мер по борьбе с коронавирусом.
- В отношении клуба и гендиректора Шамиля Газизова был составлен протокол.
- Тушинский районный суд Москвы оштрафовал клуб на 300 тысяч рублей.
- Вопреки слухам о возможном закрытии спартаковского стадиона, мер в отношении арены принято не было.
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