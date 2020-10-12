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«Спартак» оштрафован на 300 тысяч рублей, но стадион закрыт не будет

12 октября, 16:59

Что произошло:

  • На матче «Спартак»«Зенит», где присутствовало более 20 700 фанатов, были выявлены грубые нарушения мер по борьбе с коронавирусом.
  • В отношении клуба и гендиректора Шамиля Газизова был составлен протокол.
  • Тушинский районный суд Москвы оштрафовал клуб на 300 тысяч рублей.
  • Вопреки слухам о возможном закрытии спартаковского стадиона, мер в отношении арены принято не было.
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