Крикунов не будет тренировать «Динамо» в игре со СКА из-за аппендицита

Матч КХЛ между СКА и «Динамо» состоится 12 октября, начало – в 19:30 (мск).

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов пропустит матч. Он плохо почувствовал себя, прилетев в Санкт-Петербург. Врачи диагностировали острый аппендицит.

Гендиректор «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что после дополнительного обследования будет принято решение об операции.

«Динамо» в игре со СКА будет тренировать Юрий Бабенко.