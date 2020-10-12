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#Динамо (х) #КХЛ #Хоккей #СКА (х) #Владимир Крикунов

Крикунов не будет тренировать «Динамо» в игре со СКА из-за аппендицита

12 октября, 16:05

Матч КХЛ между СКА и «Динамо» состоится 12 октября, начало – в 19:30 (мск).

  • Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов пропустит матч. Он плохо почувствовал себя, прилетев в Санкт-Петербург. Врачи диагностировали острый аппендицит.
  • Гендиректор «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что после дополнительного обследования будет принято решение об операции.

«Динамо» в игре со СКА будет тренировать Юрий Бабенко.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
СКА к подобному давно привык
Из-за коронавируса СКА играет молодежью и поменял четырех тренеров за неделю. Четырех за неделю!
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