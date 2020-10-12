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Крикунов не будет тренировать «Динамо» в игре со СКА из-за аппендицита
12 октября, 16:05
Матч КХЛ между СКА и «Динамо» состоится 12 октября, начало – в 19:30 (мск).
- Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов пропустит матч. Он плохо почувствовал себя, прилетев в Санкт-Петербург. Врачи диагностировали острый аппендицит.
- Гендиректор «Динамо» Евгений Кровопусков сообщил, что после дополнительного обследования будет принято решение об операции.
«Динамо» в игре со СКА будет тренировать Юрий Бабенко.
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