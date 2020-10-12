Только четыре игрока выигрывали НБА с тремя разными клубами. Леброн и Грин – одни из них

«Лос-Анджелес Лейкерс» – чемпион НБА в 2020-м. Для Леброна это четвертый титул в карьере. Он выигрывал НБА с тремя разными командами. Такое достижение удавалось еще трем игрокам: Дэнни Грину, Джону Сэлли и Роберту Орри.