Леброн Джеймс
НБА
баскетбол
Дэнни Грин
Роберт Орри
Джон Сэлли
Лос-Анджелес Лейкерс
Только четыре игрока выигрывали НБА с тремя разными клубами. Леброн и Грин – одни из них
12 октября, 09:35
«Лос-Анджелес Лейкерс» – чемпион НБА в 2020-м. Для Леброна это четвертый титул в карьере. Он выигрывал НБА с тремя разными командами. Такое достижение удавалось еще трем игрокам: Дэнни Грину, Джону Сэлли и Роберту Орри.
Интересно, что у каждого из них есть хотя бы одно чемпионство в «Лейкерс»:
- «Детройт»
- «Чикаго»
- «Лос-Анджелес Лейкерс»
- «Хьюстон»
- «Лос-Анджелес Лейкерс»
- «Сан-Антонио»
- «Сан-Антонио»
- «Торонто»
- «Лос-Анджелес Лейкерс»
- «Майами»
- «Кливленд»
- «Лос-Анджелес Лейкерс»
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