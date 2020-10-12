Леброн Джеймс
НБА
баскетбол
Дэнни Грин
Роберт Орри
Джон Сэлли
Лос-Анджелес Лейкерс
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#Леброн Джеймс #НБА #баскетбол #Лос-Анджелес Лейкерс #Джон Сэлли #Дэнни Грин #Роберт Орри

Только четыре игрока выигрывали НБА с тремя разными клубами. Леброн и Грин – одни из них

12 октября, 09:35

«Лос-Анджелес Лейкерс» – чемпион НБА в 2020-м. Для Леброна это четвертый титул в карьере. Он выигрывал НБА с тремя разными командами. Такое достижение удавалось еще трем игрокам: Дэнни Грину, Джону Сэлли и Роберту Орри.

Интересно, что у каждого из них есть хотя бы одно чемпионство в «Лейкерс»:

Джон Сэлли

  • «Детройт»
  • «Чикаго»
  • «Лос-Анджелес Лейкерс»

Роберт Орри

  • «Хьюстон»
  • «Лос-Анджелес Лейкерс»
  • «Сан-Антонио»

Дэнни Грин

  • «Сан-Антонио»
  • «Торонто»
  • «Лос-Анджелес Лейкерс»

Леброн Джеймс

  • «Майами»
  • «Кливленд»
  • «Лос-Анджелес Лейкерс»
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