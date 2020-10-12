Никита Задоров
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#Никита Задоров #НХЛ #Хоккей #Колорадо Эвеланш #Чикаго (х)

Задоров подписал однолетний контракт с «Чикаго»

12 октября, 09:12

«Колорадо» и «Чикаго» совершили обмен игроками:

▶ ️Никита Задоров и Антон Линдхольм.

◀ ️Брэндон Саад и Деннис Гилберт.

Задоров сразу принял квалификационное предложение от «Чикаго». Он подписал однолетний контракт с зарплатой 3,2 миллиона долларов.

Никите Задорову 25 лет. В НХЛ он уже провел семь сезонов. Начинал карьеру в «Баффало», а потом играл за «Колорадо».

В прошлом сезоне Задоров провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 очков. В плей-офф он сыграл 12 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.

В инстаграме Задоров поблагодарил «Колорадо» за пять лет карьеры.

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