Никита Задоров
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Задоров подписал однолетний контракт с «Чикаго»
12 октября, 09:12
«Колорадо» и «Чикаго» совершили обмен игроками:
▶ ️Никита Задоров и Антон Линдхольм.
◀ ️Брэндон Саад и Деннис Гилберт.
Задоров сразу принял квалификационное предложение от «Чикаго». Он подписал однолетний контракт с зарплатой 3,2 миллиона долларов.
Никите Задорову 25 лет. В НХЛ он уже провел семь сезонов. Начинал карьеру в «Баффало», а потом играл за «Колорадо».
В прошлом сезоне Задоров провел 64 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 очков. В плей-офф он сыграл 12 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.
В инстаграме Задоров поблагодарил «Колорадо» за пять лет карьеры.
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