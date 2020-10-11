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#Англия #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Лига наций

Англия не проигрывает ровно год – беспроигрышная серия в семь матчей

11 октября, 21:31

Статистика сборной Англии в период с 11 октября 2019 года по 11 октября 2020 года:

✅ Матч с Болгарией (квалификация к Евро) – 6:0.

✅ Матч с Черногорией (квалификация к Евро) – 6:0.

✅ Матч с Косово (квалификация к Евро) – 4:0.

✅ Матч с Исландией (Лига наций) – 1:0.

🤝 Матч с Данией (Лига наций) – 0:0.

✅ Матч с Уэльсом (товарищеская встреча) – 3:0.

✅ Матч с Бельгией (Лига наций) – 2:1.

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