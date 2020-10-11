Англия
Евро-2020 (квалификация)
Лига наций
Футбол
Англия не проигрывает ровно год – беспроигрышная серия в семь матчей
11 октября, 21:31
Статистика сборной Англии в период с 11 октября 2019 года по 11 октября 2020 года:
✅ Матч с Болгарией (квалификация к Евро) – 6:0.
✅ Матч с Черногорией (квалификация к Евро) – 6:0.
✅ Матч с Косово (квалификация к Евро) – 4:0.
✅ Матч с Исландией (Лига наций) – 1:0.
🤝 Матч с Данией (Лига наций) – 0:0.
✅ Матч с Уэльсом (товарищеская встреча) – 3:0.
✅ Матч с Бельгией (Лига наций) – 2:1.
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