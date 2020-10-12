«Лейкерс» выиграли НБА в 17-й раз и сравнялись по числу побед с «Бостоном». Это два главных клуба по титулам в лиге

«Лос-Анджелес Лейкерс» стали победителями сезона-2019/20 в НБА. В финальной серии они выиграли 4-2 у «Майами».

Теперь у «Лейкерс» 17 побед, как и у «Бостона». Чаще них никто не выигрывал лигу.

Третье место по количеству титулов делят «Чикаго» и «Голден Стэйт» (по шесть). Далее – пять у «Сан-Антонио».

«Филадельфия», «Детройт» и «Майами» становились чемпионами трижды, «Нью-Йорк» и «Хьюстон» – дважды.

Еще десять клубов выигрывали НБА по одному разу.

11 команд никогда не были чемпионами НБА.

Сезон-2019/20 завершен. Начало нового сезона было намечено на 1 декабря 2020 года, но дата пока не утверждена. Не исключено, что старт сезона-2020/21 будет перенесен на 2021 год.