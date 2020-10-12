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#НБА #баскетбол #Лос-Анджелес Лейкерс #Майами Хит

«Лейкерс» выиграли НБА в 17-й раз и сравнялись по числу побед с «Бостоном». Это два главных клуба по титулам в лиге

12 октября, 05:03

«Лос-Анджелес Лейкерс» стали победителями сезона-2019/20 в НБА. В финальной серии они выиграли 4-2 у «Майами».

  • Теперь у «Лейкерс» 17 побед, как и у «Бостона». Чаще них никто не выигрывал лигу.
  • Третье место по количеству титулов делят «Чикаго» и «Голден Стэйт» (по шесть). Далее – пять у «Сан-Антонио».
  • «Филадельфия», «Детройт» и «Майами» становились чемпионами трижды, «Нью-Йорк» и «Хьюстон» – дважды.
  • Еще десять клубов выигрывали НБА по одному разу.
  • 11 команд никогда не были чемпионами НБА.

Сезон-2019/20 завершен. Начало нового сезона было намечено на 1 декабря 2020 года, но дата пока не утверждена. Не исключено, что старт сезона-2020/21 будет перенесен на 2021 год.

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