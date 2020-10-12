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#НБА #баскетбол #Лос-Анджелес Лейкерс #Майами Хит

«Лейкерс» стали чемпионами НБА, обыграв «Майами» в шестом матче

12 октября, 05:02

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграли чемпионат НБА-2019/20. В шестой игре серии против «Майами» они победили 106:93.

«Лейкерс» взяли серию со счетом 4-2.

Главный герой матча – Леброн Джеймс, у него 28 очков, 14 подборов и 10 перехватов.

  • «Лейкерс» выиграли два первых матча 116:98 и 124:114.
  • В третьей игре сильнее был «Майами» – 115:104.
  • Четвертая встреча – за «Лейкерс», 102:96.
  • В пятом матче «Майами» выиграл 111:108.
  • Определяющей стала шестая игра, в которой «Лейкерс» оформили титул.
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