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«Лейкерс» стали чемпионами НБА, обыграв «Майами» в шестом матче
12 октября, 05:02
«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграли чемпионат НБА-2019/20. В шестой игре серии против «Майами» они победили 106:93.
«Лейкерс» взяли серию со счетом 4-2.
Главный герой матча – Леброн Джеймс, у него 28 очков, 14 подборов и 10 перехватов.
- «Лейкерс» выиграли два первых матча 116:98 и 124:114.
- В третьей игре сильнее был «Майами» – 115:104.
- Четвертая встреча – за «Лейкерс», 102:96.
- В пятом матче «Майами» выиграл 111:108.
- Определяющей стала шестая игра, в которой «Лейкерс» оформили титул.
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