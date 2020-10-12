«Лейкерс» стали чемпионами НБА, обыграв «Майами» в шестом матче

«Лос-Анджелес Лейкерс» выиграли чемпионат НБА-2019/20. В шестой игре серии против «Майами» они победили 106:93.

«Лейкерс» взяли серию со счетом 4-2.

Главный герой матча – Леброн Джеймс, у него 28 очков, 14 подборов и 10 перехватов.