Рашид Рахимов
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Рахимов стал главным тренером «Уфы»
11 октября, 10:45
Об этом уже официально сообщила «Уфа», но срок соглашения не уточняется.
Несколько фактов:
- Для 55-летнего Рашида Рахимова это четвертый клуб из РПЛ, в котором он работает главным тренером. До этого были «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат».
- Последним местом работы Рахимова был «Ахмат». В нем он работал с сентября-2018 по сентябрь-2019.
- После ухода из «Ахмата» Рахимов чуть больше года был без работы.
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