Рашид Рахимов
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#Рашид Рахимов #Футбол #РПЛ #Ахмат #Локомотив #Уфа

Рахимов стал главным тренером «Уфы»

11 октября, 10:45

Об этом уже официально сообщила «Уфа», но срок соглашения не уточняется.

Несколько фактов:

  • Для 55-летнего Рашида Рахимова это четвертый клуб из РПЛ, в котором он работает главным тренером. До этого были «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат».
  • Последним местом работы Рахимова был «Ахмат». В нем он работал с сентября-2018 по сентябрь-2019.
  • После ухода из «Ахмата» Рахимов чуть больше года был без работы.
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