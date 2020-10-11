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Украина
Германия впервые выиграла в матче Лиги наций – одна победа за 25 месяцев
11 октября, 00:11
Германия обыграла Украину в матче Лиги наций. Такой была эта встреча:
Эта первая победа сборной Германии в Лиге наций – она не выигрывала в этом турнире 25 месяцев. Тем не менее немцы продолжили 13-месячную серию без поражений, который после игры с Украиной включает себя девять матчей (5 побед и 9 ничьих).
Украина же, проиграв у себя дома Германии, прервала 10-матчевую домашнюю беспроигрышную серию.
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