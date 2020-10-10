«Мегаспорт» могут оштрафовать или закрыть на 90 суток за нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции против коронавируса

Роспотребнадзор нашел в дворце спорта «Мегаспорт», где играет баскетбольный ЦСКА, нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции против коронавируса. Об этом сказала главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Оксана Панова:

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе управлением Роспотребнадзора по Москве проводилось обследование спорткомплекса «Мегаспорт», расположенного по адресу: Ходынский бульвар, д. 3, на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: несоблюдение норм социального дистанцирования на входе, а также были выявлены нарушения соблюдения полноты дезинфекционного режима».

Наказать «Мегаспорт» могут двумя способами: или закрыть на 90 дней, либо оштрафовать на 500 тысяч рублей.