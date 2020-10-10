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Миранчук получает в «Аталанте» 1,5 евро в год. Зарплата Шомуродова в «Дженоа» – 1,3 млн
10 октября, 14:52
Итальянская газета La Gazzetta dello Sport выложила ежегодное исследование зарплат всех игроков Серии А.
Полный материал вы можете прочитать здесь. Главные моменты:
- Зарплата Роналду – 31 млн евро за сезон. Это больше, чем получают все игроки «Вероны», «Кротоне» и «Специи». Столько же получают все игроки «Удинезе».
- Миранчук – пятый по зарплате в «Аталанте» (после Сапаты, Муриэля, Иличича и Гомеса). Он получает 1,5 млн евро в год.
- У «Кротоне» нет ни одного игрока, чей оклад выше 1,5 млн евро.
- Зарплата Шомуродова в «Дженоа» – 1,3 млн. Он второй в клубе по этому показателю.
- Семь самых высокооплачиваемых игроков Серии А играют за «Ювентус».
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