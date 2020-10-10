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#Серия А #Ювентус #Футбол #Криштиану Роналду #Алексей Миранчук #Аталанта #Эльдор Шомуродов #Верона #Дженоа #Кротоне #Специя #Удинезе

Миранчук получает в «Аталанте» 1,5 евро в год. Зарплата Шомуродова в «Дженоа» – 1,3 млн

10 октября, 14:52

Итальянская газета La Gazzetta dello Sport выложила ежегодное исследование зарплат всех игроков Серии А.

Полный материал вы можете прочитать здесь. Главные моменты:

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#Криштиану Роналду
#Алексей Миранчук
#Аталанта
#Эльдор Шомуродов
#Верона
#Дженоа
#Кротоне
#Специя
#Удинезе