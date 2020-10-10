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Леброн вышел на первое место по числу матчей в плей-офф НБА
10 октября, 09:55
Пятый матч против «Майами» стал для Леброна Джеймса 259-м в плей-офф НБА за всю карьеру. По этому показателю он делит первую строчку с Дереком Фишером, но может стать окончательным лидером в ночь с воскресенья на понедельник – тогда «Лейкерс» сыграет шестой матч с «Майами».
Сейчас счет в серии – 3:2.
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