Леброн вышел на первое место по числу матчей в плей-офф НБА

Пятый матч против «Майами» стал для Леброна Джеймса 259-м в плей-офф НБА за всю карьеру. По этому показателю он делит первую строчку с Дереком Фишером, но может стать окончательным лидером в ночь с воскресенья на понедельник – тогда «Лейкерс» сыграет шестой матч с «Майами».

Сейчас счет в серии – 3:2.