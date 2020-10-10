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#Майами Хит #НБА #Леброн Джеймс #баскетбол #Джимми Батлер #Лос-Анджелес Лейкерс

«Майами» выиграл пятый матч финальной серии НБА

10 октября, 06:32

«Майами Хит» выиграл у «Лос-Анджелес Лейкерс» – 111:108. Теперь счет в серии – 3:2 в пользу «Лейкерс».

Главные игроки по результативности:

На последней минуте «Лейкерс» дважды вел в счете (106:105 и 108:107). Но «Майами» реализовал четыре подряд штрафных.

Следующий матч серии в ночь с воскресенья на понедельник, 12 октября. Начало – 2:30 по московскому времени. В случае, если «Майами» победит, счет в серии станет 3:3, и все решится в последнем матче. Серия заканчивается, когда одна из команд набирает 4 победы. 

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