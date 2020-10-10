«Майами» выиграл пятый матч финальной серии НБА

На последней минуте «Лейкерс» дважды вел в счете (106:105 и 108:107). Но «Майами» реализовал четыре подряд штрафных.

Следующий матч серии в ночь с воскресенья на понедельник, 12 октября. Начало – 2:30 по московскому времени. В случае, если «Майами» победит, счет в серии станет 3:3, и все решится в последнем матче. Серия заканчивается, когда одна из команд набирает 4 победы.