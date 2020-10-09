Вашингтон
НХЛ
Хоккей
Хенрик Лундквист
Брэйден Холтби
Поделиться:
Комментарии:
0
#Вашингтон #НХЛ #Хоккей #Брэйден Холтби #Хенрик Лундквист

«Вашингтон» поменял вратаря – подписал Лундквиста и отдал Холтби

09 октября, 20:27

Два важных перехода:

🥅 38-летний Хенрик Лундквист перешел в «Вашингтон», он подписал соглашение сроком на год. Зарплата – $1,5 миллиона.

🥅 31-летний Брэйден Холтби ушел в «Ванкувер» – контракт на два года, зарплата – $4,3 млн.

«Вашингтон» в прошлом сезоне НХЛ вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Айлендерс» 1-4 в серии.

Чем завершился сезон НХЛ
Раньше Тампа смеялась над хоккеем и не узнавала звезд на улицах. Город изменил бизнесмен-строитель
«В церкви я нахожу себя». Василевский – религия: каждое воскресенье в храме, знаком с патриархом и играет в маске с крестом
Кто мочился в Кубок Стэнли? А кого там крестили? Кстати, почему он такой тяжелый?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Вашингтон
#НХЛ
#Хоккей
#Брэйден Холтби
#Хенрик Лундквист