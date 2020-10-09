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«Вашингтон» поменял вратаря – подписал Лундквиста и отдал Холтби
09 октября, 20:27
Два важных перехода:
🥅 38-летний Хенрик Лундквист перешел в «Вашингтон», он подписал соглашение сроком на год. Зарплата – $1,5 миллиона.
🥅 31-летний Брэйден Холтби ушел в «Ванкувер» – контракт на два года, зарплата – $4,3 млн.
«Вашингтон» в прошлом сезоне НХЛ вылетел в первом раунде плей-офф, уступив «Айлендерс» 1-4 в серии.
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