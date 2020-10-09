Из-за коронавируса в Евролиге перенесены два матча российских клубов. Один – на час, другой – на день

Во втором туре Евролиги на 9 октября было запланировано два матча с участием команд из России:

«Зенит» – «Барселона»

Матч начался на час позже – в 20:00 вместо 19:00.

Причина – ожидание результатов тестов у «Зенита». Ранее положительные тесты на коронавирус были выявлены у игроков Пушкова и Холлинза, у массажиста Козлова.

Матч вообще должен был состояться 8 октября – «Барселона» запросила перенос на день позже из-за эпидемиологической ситуации в команде.

«Химки» – «Жальгирис»

Матч перенесен на 10 октября (20:00 по Москве).

Причина – ожидание повторных тестов у игроков «Химок». ПЦР-тесты дали условно-положительный результат у Монро и Барашкова.

Только ЦСКА из российских команд сыграл точно в срок во втором туре – победил «Маккаби».