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Из-за коронавируса в Евролиге перенесены два матча российских клубов. Один – на час, другой – на день
09 октября, 20:17
Во втором туре Евролиги на 9 октября было запланировано два матча с участием команд из России:
«Зенит» – «Барселона»
- Матч начался на час позже – в 20:00 вместо 19:00.
- Причина – ожидание результатов тестов у «Зенита». Ранее положительные тесты на коронавирус были выявлены у игроков Пушкова и Холлинза, у массажиста Козлова.
- Матч вообще должен был состояться 8 октября – «Барселона» запросила перенос на день позже из-за эпидемиологической ситуации в команде.
«Химки» – «Жальгирис»
- Матч перенесен на 10 октября (20:00 по Москве).
- Причина – ожидание повторных тестов у игроков «Химок». ПЦР-тесты дали условно-положительный результат у Монро и Барашкова.
Только ЦСКА из российских команд сыграл точно в срок во втором туре – победил «Маккаби».
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