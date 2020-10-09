Россия U21
Футбол
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#Россия U21 #Футбол

Молодежка России разгромила Эстонию и продолжает возглавлять группу

09 октября, 20:07

Наши победили со счетом 4:0, забив все голы в первом тайме.

⚽️ автогол (8)

⚽️ Константин Кучаев (13)

⚽️ Федор Чалов (21 – с пенальти)

⚽️ Федор Чалов (40)

На 77-й минуте пенальти не реализовал Иван Игнатьев.

  • Россия возглавляет таблицу в своей группе с 20 очками. Впереди – последняя игра в гостях с Латвией (13 октября).
  • У Польши – 16 очков и на два матча меньше.
  • Польша проигрывает Сербии 0:1 после первого тайма.

На Евро-2021 выходят победители групп и еще пять лучших команд, занявших вторые места (групп всего девять).

Главная команда в октябре проиграла
Джанаев пропустил шесть голов за два матча в сборной. Россия проиграла оба
Осенью Черышев сыграл за сборную больше, чем в «Валенсии». Ему нормально
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