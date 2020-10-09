Россия U21
Футбол
Молодежка России разгромила Эстонию и продолжает возглавлять группу
09 октября, 20:07
Наши победили со счетом 4:0, забив все голы в первом тайме.
⚽️ автогол (8)
⚽️ Константин Кучаев (13)
⚽️ Федор Чалов (21 – с пенальти)
⚽️ Федор Чалов (40)
На 77-й минуте пенальти не реализовал Иван Игнатьев.
- Россия возглавляет таблицу в своей группе с 20 очками. Впереди – последняя игра в гостях с Латвией (13 октября).
- У Польши – 16 очков и на два матча меньше.
- Польша проигрывает Сербии 0:1 после первого тайма.
На Евро-2021 выходят победители групп и еще пять лучших команд, занявших вторые места (групп всего девять).
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