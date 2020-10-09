Молодежка России разгромила Эстонию и продолжает возглавлять группу

Наши победили со счетом 4:0, забив все голы в первом тайме.

⚽️ автогол (8)

⚽️ Константин Кучаев (13)

⚽️ Федор Чалов (21 – с пенальти)

⚽️ Федор Чалов (40)

На 77-й минуте пенальти не реализовал Иван Игнатьев.

Россия возглавляет таблицу в своей группе с 20 очками. Впереди – последняя игра в гостях с Латвией (13 октября).

У Польши – 16 очков и на два матча меньше.

Польша проигрывает Сербии 0:1 после первого тайма.

На Евро-2021 выходят победители групп и еще пять лучших команд, занявших вторые места (групп всего девять).