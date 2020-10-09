Сергей Карасев
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Карасев заболел коронавирусом и снят с игры Боснии и Голландии в Лиге наций
09 октября, 17:42
У судьи Сергея Карасева диагностирован коронавирус.
«Я сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА. Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую», – сказал Карасев.
- Ранее УЕФА назначил российскую бригаду судей во главе с Карасевым на матч Лиги наций Босния – Голландия (11 октября).
- Вместо нее игру обслужат румынские арбитры. Сергей Иванов – резервный судья.