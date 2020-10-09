Сергей Карасев
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коронавирус
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#Сергей Карасев #Футбол #коронавирус #Лига наций

Карасев заболел коронавирусом и снят с игры Боснии и Голландии в Лиге наций

09 октября, 17:42

У судьи Сергея Карасева диагностирован коронавирус.

«Я сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА. Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую», – сказал Карасев.

  • Ранее УЕФА назначил российскую бригаду судей во главе с Карасевым на матч Лиги наций Босния – Голландия (11 октября).
  • Вместо нее игру обслужат румынские арбитры. Сергей Иванов – резервный судья.
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Djivan
09 октября, 17:56

прочитал заголовок и на секунду подумал что Босния опять к себе кого-то присоединила

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