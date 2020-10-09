Карасев заболел коронавирусом и снят с игры Боснии и Голландии в Лиге наций

У судьи Сергея Карасева диагностирован коронавирус.

«Я сразу же принял все необходимые меры, сообщил об этом в Российский футбольный союз и УЕФА. Болезнь проходит бессимптомно. Сейчас я нахожусь в самоизоляции и ни с кем не контактирую», – сказал Карасев.