НБА
баскетбол
Майами Хит
Лос-Анджелес Лейкерс
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Комментарии:
5
#НБА #баскетбол #Лос-Анджелес Лейкерс #Майами Хит

Где смотреть финал НБА «Лейкерс» – «Майами»

09 октября, 15:08

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» разыгрывают титул чемпионов НБА.

Матч начнется 10 октября в 4:00 по Москве.

  • Транслировать матч будет платформа MEGOGO.
  • Трансляция также доступна на канале Viasat Sport подписчикам пакета ViP «НТВ Плюс».

В серии «Лейкерс» ведет со счетом 3-1. Победа «Лейкерс» сделает их чемпионами впервые с 2010 года. При победе «Майами» серия до четырех побед продолжится.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Герои команд
Монобровь Энтони Дэвиса – не прикол, а великий образ. Через нее он зарабатывает, наполняет поп-культуру, меняет мир
В 13 лет мать выгнала Батлера из дома – а он стал звездой Востока. Дерзит, продает кофе, дружит со звездами и тащит «Майами»
Комментарии (5)
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Djivan
09 октября, 17:25

очень вовремя, как раз думал где посмотреть

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Djivan
09 октября, 17:38

посмотрю игру, а потом зайду почитать что я увидел и понял!

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Роман Абрамов
09 октября, 17:36

утром заходи на гол - готовим много всяких историй про победу лейкерс

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