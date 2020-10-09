Где смотреть финал НБА «Лейкерс» – «Майами»

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» разыгрывают титул чемпионов НБА.

Матч начнется 10 октября в 4:00 по Москве.

Транслировать матч будет платформа MEGOGO.

Трансляция также доступна на канале Viasat Sport подписчикам пакета ViP «НТВ Плюс».

В серии «Лейкерс» ведет со счетом 3-1. Победа «Лейкерс» сделает их чемпионами впервые с 2010 года. При победе «Майами» серия до четырех побед продолжится.