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Где смотреть финал НБА «Лейкерс» – «Майами»
09 октября, 15:08
«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» разыгрывают титул чемпионов НБА.
Матч начнется 10 октября в 4:00 по Москве.
- Транслировать матч будет платформа MEGOGO.
- Трансляция также доступна на канале Viasat Sport подписчикам пакета ViP «НТВ Плюс».
В серии «Лейкерс» ведет со счетом 3-1. Победа «Лейкерс» сделает их чемпионами впервые с 2010 года. При победе «Майами» серия до четырех побед продолжится.
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