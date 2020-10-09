Определились четыре пары стыковых матчей за выход на Евро

На Евро-2020 до сих пор неизвестны четыре участника. Ими станут победители матчей в финальных стыках.

8 октября прошли полуфиналы:

Исландия – Румыния 2:1

Болгария – Венгрия 1:3

Босния – Северная Ирландия 1:1 (3:4 – пен.)

Словакия – Ирландия 0:0 (4:2 – пен.)

Шотландия – Израиль 0:0 (5:3 – пен.)

Норвегия – Сербия 1:2

Грузия – Белоруссия 1:0

Северная Македония – Косово 2:1

Финалы – 12 ноября: