Евро-2020
Футбол
Определились четыре пары стыковых матчей за выход на Евро
09 октября, 10:25
На Евро-2020 до сих пор неизвестны четыре участника. Ими станут победители матчей в финальных стыках.
8 октября прошли полуфиналы:
- Исландия – Румыния 2:1
- Болгария – Венгрия 1:3
- Босния – Северная Ирландия 1:1 (3:4 – пен.)
- Словакия – Ирландия 0:0 (4:2 – пен.)
- Шотландия – Израиль 0:0 (5:3 – пен.)
- Норвегия – Сербия 1:2
- Грузия – Белоруссия 1:0
- Северная Македония – Косово 2:1
Финалы – 12 ноября:
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