Евро-2020
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#Евро-2020 #Футбол

Определились четыре пары стыковых матчей за выход на Евро

09 октября, 10:25

На Евро-2020 до сих пор неизвестны четыре участника. Ими станут победители матчей в финальных стыках.

8 октября прошли полуфиналы:

  • Исландия – Румыния 2:1
  • Болгария – Венгрия 1:3
  • Босния – Северная Ирландия 1:1 (3:4 – пен.)
  • Словакия – Ирландия 0:0 (4:2 – пен.)
  • Шотландия – Израиль 0:0 (5:3 – пен.)
  • Норвегия – Сербия 1:2
  • Грузия – Белоруссия 1:0
  • Северная Македония – Косово 2:1

Финалы – 12 ноября:

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