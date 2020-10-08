Александр Соболев
товарищеские матчи
Футбол
Андрей Мостовой
Россия
Швеция
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#Александр Соболев #Футбол #Россия #Андрей Мостовой #Швеция #товарищеские матчи

Соболев отметился голом в дебютном матче за сборную России

08 октября, 21:12

Россия проиграла Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2. Единственный гол уже в добавленное время забил Александр Соболев.

Матч завершен
Россия
Соболев 90
1:2
Матч завершен
Швеция
Исак 21
Юханссон 73

Это был первый матч Соболева в составе сборной России. Вместе с ним в этой игре дебютировал Андрей Мостовой из «Зенита».

Соболев играет за «Спартак». В сезоне-2020/21 он провел в РПЛ 10 матчей, забил три гола и сделал ассист.

Изначально Черчесов не вызывал Соболева из-за его конфликта с Дзюбой. Позже они помирились.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что за конфликт
Почему Соболев и Дзюба конфликтуют. Один говорил про плохого друга, второй – про молодого и глупого
Комментарии (1)
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Djivan
09 октября, 17:31

а в основе следующего матчаСпартака все равно выйдет Понсе

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