Александр Соболев
товарищеские матчи
Футбол
Андрей Мостовой
Россия
Швеция
Соболев отметился голом в дебютном матче за сборную России
08 октября, 21:12
Россия проиграла Швеции в товарищеском матче со счетом 1:2. Единственный гол уже в добавленное время забил Александр Соболев.
Это был первый матч Соболева в составе сборной России. Вместе с ним в этой игре дебютировал Андрей Мостовой из «Зенита».
Соболев играет за «Спартак». В сезоне-2020/21 он провел в РПЛ 10 матчей, забил три гола и сделал ассист.
Изначально Черчесов не вызывал Соболева из-за его конфликта с Дзюбой. Позже они помирились.