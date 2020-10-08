Соболев отметился голом в дебютном матче за сборную России

Это был первый матч Соболева в составе сборной России. Вместе с ним в этой игре дебютировал Андрей Мостовой из «Зенита».

Соболев играет за «Спартак». В сезоне-2020/21 он провел в РПЛ 10 матчей, забил три гола и сделал ассист.

Изначально Черчесов не вызывал Соболева из-за его конфликта с Дзюбой. Позже они помирились.